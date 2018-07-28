Trump'ın tehditleri sonrası ABD’den Türkiye ile ilgili bir açıklama daha: Rahip Brunson konusunda girişimler sürecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonla görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı ise görüşmenin Rahip Brunson konusunda olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamada sorunu çözmek için müzakerelere devam etme konusunda mutabık olunduğunu ve diğer ortak endişelerin dile getirildiğini vurguladı.
Çavuşoğlu, gün içinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile de telefonda görüşmüştü.
ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Brunson konusunun çözümü konusunda girişimler sürecek. İki taraf da kaygılarını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.
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