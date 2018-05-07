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Trump İran kararını yarın açıklayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 22:19 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, İran'la nükleer anlaşma hakkındaki kararını yarın yerel saatle 14.00'da açıklayacak

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşma hakkındaki kararını yarın yerel saatle 14.00'da Beyaz Saray'da açıklayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran anlaşmasıyla ilgili kararımı yarın saat 14.00'da Beyaz Saray'da açıklayacağım." ifadesini kullandı.

Seçim kampanyası döneminden bu yana söz konusu anlaşmanın "ABD tarihindeki en kötü anlaşmalardan biri olduğunu" savunan Trump, anlaşmadan çekilebileceğine ilişkin sinyaller vermişti.

Daha önceki açıklamalarında Trump, İran'la nükleer anlaşma konusunda 12 Mayıs'ta nihai kararını açıklayacağını belirtmiş ve ABD'nin anlaşmadan çıkıp İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını vermişti.

Temmuz 2015'te, P5 + 1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve bu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da anılmıştı.

Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programına girmeyi kabul etmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

Almanya ve Fransa ise Dışişleri Bakanları aracılığıyla bugün yaptıkları açıklamalarında İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını yineledi.

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ABD Donald Trump İRAN İran'la nükleer anlaşma

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