HABER

Trump Kanada'dan NATO'ya daha fazla katkı istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 09:18 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya bir mektup göndererek, NATO savunma harcamalarına Kanada’nın katkısını artırma çağrısında bulundu

OTTAWA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya bir mektup göndererek, NATO savunma harcamalarına Kanada’nın katkısını artırması çağrısında bulundu.

Kanada resmi haber ajansı Canadian Press’in haberine göre, 19 Haziran tarihli mektupta Trump, NATO’da savunma harcamalarını artırma sözlerini tutmayan müttefiklerin ABD'de hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti.

Trump mektubunda "ABD, NATO’nun ortak güvenlik sorunlarıyla baş etmedeki başarısızlığını görmezden gelmek istemiyor." ifadesini kullandı. Kanada’nın Irak, Suriye ve Afganistan ile BM barış gücü misyonları dahil olmak üzere dünyanın başka yerlerinde yaptığı savunma katkılarını takdir eden Trump, daha sonra ‘’Bu katkılar, NATO’nun ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olmasını sağlamak için taahhütlerimizden geri kalmamız anlamına gelmez." diye ekledi.

Trump, "Dünya çapındaki güvenliğimizin en yetenekli müttefiklerinden ve liderlerinden biri olan Kanada'nın devam eden savunma harcamaları NATO düzeyinde yüzde ikiden az bir oranda. Bu ittifakın güvenliğini zedelemekte ve aynı zamanda savunma harcamalarını yerine getirmeyen diğer müttefikler için de teşvik olarak tanımlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mektubunda gelecek ay Brüksel’de yapılacak olan NATO Zirvesi’ne atıfta bulunan Trump, "Zirvede, kabul edilen taahhütlerimizi yerine getirerek ittifak kredibilitesini ayakta tutmalıyız. Kanada tarafından savunma yatırım taahhüdü üzerinde anlaştığımız hedefleri karşılamak için güçlü bir tavsiye görmeyi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan'ın sözcüsü Renee Filiatrault da, mektubun basına yansıması üzerine yaptığı açıklamada, "Kanada, NATO'nun ittifak güçlerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği her operasyonuna katkıda bulunmaktan gurur duyuyor. Kanada'nın dünyadaki NATO operasyonlarına katılımı, ittifaka olan bağlılığımızın somut bir işaretidir." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, bu ayın başında Kanada’da yapılan G7 Liderler Zirvesi’nde gerilmesinin ardından gelen mektuba, Kanada Başbakanı Trudeau’dan henüz bir cevap gelmedi. ABD yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma yönelik yeni gümrük tarifeleri listesine Kanada’yı da eklemesinin neden olduğu gerginlik giderilmeden gelen mektubun, NATO Zirvesi’ne de olumsuz etki yapabileceği yorumları yapılıyor.

PARTNERBebek göründüBebek göründü
İstanbul için son dakika yağış uyarısıİstanbul için son dakika yağış uyarısı
Son dakika! Kemal Batmaz'a ait bilgi ve belgeler ortaya çıktıSon dakika! Kemal Batmaz'a ait bilgi ve belgeler ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Kanada Kanada Başbakanı Justin Trudeau NATO harcamaları Trump’tan Kanada Başbakanı’na mektup

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

Cübbeli Hoca tatilde böyle görüntülendi

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cildimi yaktı dediği doktora hayatı zehir etti

Cildimi yaktı dediği doktora hayatı zehir etti

Adil Öksüz'e büyük şok! Sakarya'da yakalandı

Adil Öksüz'e büyük şok! Sakarya'da yakalandı

İstanbul için son dakika yağış uyarısı

İstanbul için son dakika yağış uyarısı

Son dakika! Kemal Batmaz'a ait bilgi ve belgeler ortaya çıktı

Son dakika! Kemal Batmaz'a ait bilgi ve belgeler ortaya çıktı

Otelde çocuk kaçırma girişimi!

Otelde çocuk kaçırma girişimi!

Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!

Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.