Trump Kanada'dan NATO'ya daha fazla katkı istedi

OTTAWA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya bir mektup göndererek, NATO savunma harcamalarına Kanada’nın katkısını artırması çağrısında bulundu.

Kanada resmi haber ajansı Canadian Press’in haberine göre, 19 Haziran tarihli mektupta Trump, NATO’da savunma harcamalarını artırma sözlerini tutmayan müttefiklerin ABD'de hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti.

Trump mektubunda "ABD, NATO’nun ortak güvenlik sorunlarıyla baş etmedeki başarısızlığını görmezden gelmek istemiyor." ifadesini kullandı. Kanada’nın Irak, Suriye ve Afganistan ile BM barış gücü misyonları dahil olmak üzere dünyanın başka yerlerinde yaptığı savunma katkılarını takdir eden Trump, daha sonra ‘’Bu katkılar, NATO’nun ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olmasını sağlamak için taahhütlerimizden geri kalmamız anlamına gelmez." diye ekledi.

Trump, "Dünya çapındaki güvenliğimizin en yetenekli müttefiklerinden ve liderlerinden biri olan Kanada'nın devam eden savunma harcamaları NATO düzeyinde yüzde ikiden az bir oranda. Bu ittifakın güvenliğini zedelemekte ve aynı zamanda savunma harcamalarını yerine getirmeyen diğer müttefikler için de teşvik olarak tanımlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.