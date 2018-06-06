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Trump, Kardashian'ın af istediği hükümlünün cezasını hafifletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 20:37 | Son Güncelleme

Trump, Kardashian'ın af istediği hükümlünün cezasını hafifletti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde magazin yıldızı olarak tanınan Kim Kardashian'ın affetmesini istediği hükümlünün ömür boyu hapis cezasını hafifletti.

Beyaz Saray'dan adlarının açıklanmasını istemeyen iki yetkili, Trump'ın 20 yılı aşkın süredir cezaevinde olan 63 yaşındaki Alice Marie Johnson'ın cezasını hafiflettiğini açıkladı.

Alice Marie Johnson, uyuşturucu satıcıları arasındaki mesajları iletmekten 1996'da şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Kim Kardashian, Johnson'ın affedilme olasılığını görüşmek üzere geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmişti.

Destekçileri ve ailesi, Johnson'ın birçok programda aktif, örnek bir mahkum olduğunu belirtiyordu.

Trump'ın damadı Jared Kushner'in de Kardashian ile Johnson konusunda aylardır görüşme yaptığı ifade ediliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Alice Marie Johnson Donald Trump Hükümlü kim kardashian

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