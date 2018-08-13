HABER

Trump karşıtı mesajları ortaya çıkan eski ajan FBI'dan kovuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 19:36 | Son Güncelleme

Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale etttiği iddiasına ilişkin soruşturmadan el çektirilen ve ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde mesajları ortaya çıkan ajan Peter Strzok'un FBI'daki görevine son verildi

Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale etttiği iddiasına ilişkin soruşturmadan el çektirilen ve ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde mesajları ortaya çıkan eski ajan Peter Strzok, FBI'dan kovuldu.

Strzok'un avukatı Aitan Goelman, yaptığı açıklamada FBI'da 21 yıldır çalışan müvekkilinin cuma günü öğlen saatlerinde görevine son verildiğini ve bunun kurumun işleyişine uymadığını belirtti.

FBI'ın kararının profesyonellik dışı olduğunu belirten Goelman, "Bu karar tüm ABD'liler için oldukça korku verici bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ajan Peter Strzok FBI'dan kovuldu, nihayet. FBI ve Adalet Bakanlığındaki kötü oyuncuların listesi uzadıkça uzuyor. Strzok'un Cadı Avı görevinde olduğunu düşünürsek, (soruşturma) düşecek mi? Bu tam bir oyun. Gizli anlaşma yok, engel yok. Direneceğim!" ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamalarına, "Dolandırıcı Hillary Cliton'ın yolsuzluk soruşturmasında görevli olan eski FBI ajanı Strzok kovuldu. Bu ABD halkına karşı tam bir aldatmaydı ve bu soruşturma yeniden yapılmalı!" şeklinde devam etti.

Peter Strzok'un, Trump karşıtı mesajlarının tespit edilmesi üzerine Rusya soruşturması özel yetkili savıcısı Robert Mueller tarafından geçen yıl yaz aylarında görevden alındığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Strzok'un Clinton soruşturmasında görevliyken, söz konusu soruşturmada görevli başka bir FBI ajanının eşiyle evlilik dışı ilişki yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı.

PARTNERSosyal medyanın gerçek çılgınlarıSosyal medyanın gerçek çılgınları
Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktıŞırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı
Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump eski ajan Peter Strzok FBI hastanın kovulduğu" iddiaları

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Merkel'den Türkiye'ye destek açıklaması

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Devlet Bahçeli'nin davetinin ardından İYİ Partili isim istifa etti

Devlet Bahçeli'nin davetinin ardından İYİ Partili isim istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

Şırnak kırsalında öldürülen teröristlerin biri sözde sorumlu Vehbi Taş çıktı

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!

İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!

İBB'den İstanbullulara müjde! Toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak!

İBB'den İstanbullulara müjde! Toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.