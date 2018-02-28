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Trump, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 23:40 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump ile Katar Emiri Al Sani arasındaki telefon görüşmesinde İran'ın bölgesel adımlarına ilişkin konular ele alındı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ikili ve bölgesel ilişkilerin konuşulduğu bir telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ile Al Sani'nin telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, iki liderin ikili ve bölgesel ilişkilerin geliştirilmesi noktasında yapılacak işbirliği imkanlarını ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, Trump'ın, tüm Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin ''İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine'' ve terörizme karşı daha iyi cevap verme yollarına işaret ettiği ve bu noktadaki liderliği sebebiyle Katar Emirine teşekkür ettiği ifade edildi.

Görüşmede, KİK'in bölgesel tehditleri azaltma noktasında oynayabileceği rol konusunda da görüş alışverişinde bulunulduğu vurgulandı.

Trump dün de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al Sani

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