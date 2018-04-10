Trump, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Beşşar Esed'i kastederek, "Bir savaş suçlusunu tolere edemeyiz." dedi.

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Şeyh Temim, ikili görüşmeler öncesinde gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Katar Emiri için "arkadaşım" ifadesini kullanan Trump, "Ortadoğu'nun bu bölgesinde birlik için çalışıyoruz ve çok önemli gelişmeler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'ın ABD'den çok sayıda yeni silah almaya karar verdiğini vurgulayan Trump, iki ülkenin birçok alanda "beraber ve çok iyi çalıştığını" dile getirdi.

- "Terörün finansmanı" konusuna vurgu

Tterörün finansmanı konusundaki gelişmelere de değinen Trump, "İlgili olduğumuz birçok ülkede terörizmin finansmanının sona erdiğinden emin oluyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve bazı diğer ülkeler terörün finansmanını sona erdiriyor." dedi.

Daha sonra söz alan Katar Emiri Şeyh Temim ise "Şunu açıkça dile getirmek isterim Bay Başkan, biz terörizmi finanse eden kişileri tolere etmedik ve etmeyeceğiz. Bölgede terörizmin finansmanının durdurulması konusunda ABD ile birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.