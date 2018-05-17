Trump-Kim görüşmesi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapmayı planladığı görüşmeye ilişkin, "Şu ana kadar bize (olumsuz) herhangi bir şey söylenmedi. Eğer görüşme olursa olur, olmazsa bir sonraki adıma geçeriz." dedi.

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'daki görüşmesi öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kuzey Kore lideri Kim ile 12 Haziran'da Singapur'da yapmayı planladığı görüşmeye ilişkin soruları yanıtlayan Trump, Pyongyang'ın "Hiçbir şey olmamış gibi görüşmeyle ilgili detaylar konusunda kendileriyle konuşmaya devam ettiğini" belirtti.

Trump, görüşmenin olup olmayacağına ilişkin kesin ifadeler kullanmaktan kaçındığı değerlendirmesinde, "Şu ana kadar bize (olumsuz) herhangi bir şey söylenmedi. Eğer görüşme olursa olur, olmazsa bir sonraki adıma geçeriz." diye konuştu.

- Trump'tan Kim'e güvence

Nükleer silahlarını teslim etmesi durumunda Kim'e "koruma" sağlanacağını ima eden Trump, "Kendisi çok güçlü korumalar alacak. Yapabileceği en iyi şey, bir anlaşma yapmaktır. Kendisi orada kalıp ülkesini yönetir ve ülkesi zengin olur." ifadelerini kullandı.