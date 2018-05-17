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Trump-Kim görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Şu ana kadar bize herhangi bir şey söylenmedi. Eğer görüşme olursa olur, olmazsa bir sonraki adıma geçeriz" - "(Kuzey Kore lideri Kim) Kendisi çok güçlü korumalar alacak. Yapabileceği en iyi şey, bir anlaşma yapmaktır. Kendisi orada kalıp ülkesini yönetir ve ülkesi zengin olur"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapmayı planladığı görüşmeye ilişkin, "Şu ana kadar bize (olumsuz) herhangi bir şey söylenmedi. Eğer görüşme olursa olur, olmazsa bir sonraki adıma geçeriz." dedi.

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Beyaz Saray'daki görüşmesi öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kuzey Kore lideri Kim ile 12 Haziran'da Singapur'da yapmayı planladığı görüşmeye ilişkin soruları yanıtlayan Trump, Pyongyang'ın "Hiçbir şey olmamış gibi görüşmeyle ilgili detaylar konusunda kendileriyle konuşmaya devam ettiğini" belirtti.

Trump, görüşmenin olup olmayacağına ilişkin kesin ifadeler kullanmaktan kaçındığı değerlendirmesinde, "Şu ana kadar bize (olumsuz) herhangi bir şey söylenmedi. Eğer görüşme olursa olur, olmazsa bir sonraki adıma geçeriz." diye konuştu.

- Trump'tan Kim'e güvence

Nükleer silahlarını teslim etmesi durumunda Kim'e "koruma" sağlanacağını ima eden Trump, "Kendisi çok güçlü korumalar alacak. Yapabileceği en iyi şey, bir anlaşma yapmaktır. Kendisi orada kalıp ülkesini yönetir ve ülkesi zengin olur." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kuzey Kore konusunda "Libya modeli" önermesiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, 2003 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un Libya ile yaptığı gibi bir nükleer anlaşmayı Pyongyang ile yapmak istemediğini kaydetti.

Danışmanı Bolton'ın "Libya modeli" önerisini reddeden Trump, "Libya modeli çok farklı bir şeydi. Biz Libya'yı önemli ölçüde yok ettik. Kaddafi'yi görevde tutmak şeklinde bir anlaşma yoktu. Eğer (Kuzey Kore ile) bir anlaşma yapamazsak o zaman belki bu model gündeme gelebilir." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında da 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan görüşmenin akıbeti hakkında "Henüz bir şey görmedik, duymadık. Bize bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz." demişti.

- Ortak tatbikat sorun oldu

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını "provokasyon" olarak niteleyerek, Güney Kore ile yüksek düzeyli müzakereleri askıya almıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında geçen ay yapılan görüşmenin devamı olan ve yarın sınırdaki Panmunjom ateşkes köyünde yapılması planlanan yüksek düzeyli görüşmelerin askıya alındığı bildirilmişti. Kuzey Kore ayrıca 12 Haziran'da Singapur'da Kim ile Trump arasında gerçekleşmesi planlanan zirvenin de iptal edilebileceği uyarısını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Kim Jong Un Kuzey Kore

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