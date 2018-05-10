Trump-Kim Jong-un görüşme tarihi belli oldu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Trump, söz konusu görüşmeye ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.
Trump, "Kim Jong-un ile benim aramda epeydir beklenen görüşme 12 Haziran'da Singapur'da yapılacak. İkimizde bu buluşmanın dünya barışı için çok özel bir an olmasına gayret göstereceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Daha önce Kim ile yapacağı görüşme için en uygun yerin iki ülke sınırında yer alan Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olduğunu dile getiren Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ise görüşme yerini 3 gün içinde açıklayacağını ve buranın DMZ olmadığını belirtmişti.
ABD Başkanı ayrıca, Kuzey Kore'den teslim alınan 3 Amerikalı rehineyi gece saatlerinde Washington'da karşılamış ve söz konusu adımından dolayı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür etmişti.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.
Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.
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