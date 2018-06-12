Trump-Kim ortak açıklaması taahhütlerle dolu

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından Singapur'da yapılan tarihi zirvenin ardından imzalanan ortak açıklamada, Kore Yarımadasında on yıllardır süren gerilimi dindirmeyi amaçlayan çok sayıda taahhüt yer aldı.

Trump ve Kim, Kore Yarımadası için tarihi önem taşıyan görüşmelerinin akabinde ortak açıklama imzaladı. Açıklama, Kuzey Kore ve ABD'nin Kore Yarımadasında barışı getirmek ve refahı artırmak için çok sayıda taahhüt içeriyor.

Ortak açıklamada, iki liderin "yeni ilişkiler" kurulması ve Kore Yarımadasında kalıcı ve sağlam bir barış düzeninin inşasıyla ilgili konular için kapsayıcı, derin ve samimi fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Başkan Trump, Kuzey Kore'ye güvenlik garantisi vermeyi taahhüt etti. Kim Jong Un, Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasının tamamlanması için kati ve sarsılmaz taahhüdünü teyit etti. " ifadelerine yer verildi.

ABD ve Kuzey Kore liderlerinin, iki ülke arasında kurulan yeni ilişkilerin Kore Yarımadası ve dünyanın barış ve refahına katkıda bulunacağına ikna olduklarını ve karşılıklı güvenin kurulmasının Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasını destekleyeceğinin farkında olduklarına işaret edilen açıklamada, Trump ve Kuzey Kore liderinin mutabık kaldıkları hususlar şöyle sıralandı: