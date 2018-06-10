Trump-Kim zirvesi 20 milyon dolara mal olacak

SINGAPUR/ ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı zirvenin ev sahibi ülkeye yaklaşık 20 milyon dolara mal olacağı bildirildi.
Strait Times gazetesindeki habere göre, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong zirve toplantısının ülke bütçesine getireceği maliyetin yaklaşık 20 milyon dolar olacağını açıkladı.
Böylesi önemli bir barış girişimine destek sağlamak için böyle bir maliyeti karşılamaya hazır olduklarını belirten Başbakan Lee, "Bu toplantının düzenleniyor olmasını son derece önemsiyoruz. Zirvenin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacak gelişmelerin önünü açacağına inanıyoruz." dedi.
Zirvenin Singapur'un imajına olumlu katkı sağladığını vurgulayan Lee, "Bu toplantının ev sahibi olarak seçilmemiz - ki bunu biz talep etmedik, onlar bize sordular ve biz de kabul ettik - Singapur'un tüm taraflarla olan iyi ilişkilerinin ve uluslararası toplum içinde gördüğü saygının bir göstergesi." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecek.
Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.
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