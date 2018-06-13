HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Trump-Kim zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 19:38 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer programını iyi niyetle müzakere etmeyi durdurması halinde ABD-Güney Kore ortak tatbikatlarına devam edileceğini söyledi - Pompeo, Kuzey Kore'nin temel nükleer silahsızlanma adımlarını gelecek iki yıl içinde atmasını istediklerini bildirdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin temel nükleer silahsızlanma adımlarını gelecek iki yıl içinde atmasını istediklerini bildirdi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Pompeo, gazetecilere ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da yapılan zirvede nükleer silahlardan arınma konusunda belirlenen takvim konusunda genel bir değerlendirmede bulundu.

Pompeo, Washington yönetiminin, Trump'ın görevdeki ilk döneminin sonundan, yani 2021 yılı ocak ayından önce "temel silahsızlanma" adımlarının atılabilmiş olmasını ümit ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore basınında çıkan, ABD Başkanı Trump'ın nükleer silahlardan arınmada adım adım yaklaşımını kabul ettiğine ilişkin haberlere şüpheyle yaklaşılması tavsiyesinde bulunarak "diğer yerlerde yazılan şeylerin dikkate alınmaması gerektiğini" vurguladı.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin gelecek hafta süreceğini, sürecin bundan sonra kendisi tarafından yürütüleceğini ifade eden Pompeo, ABD ve Kuzey Kore ekiplerinin daha fazla ilerleme sağlamak için çalışacağını söyledi. Pompeo, Kuzey Kore'nin, ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmada yer alacak nükleer taahhütlerin "etraflıca bir tasdik" sürecinden geçirileceğini idrak ettiğini de kaydetti.

Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer programı konusunda iyi niyetle müzakere etmeyi durdurması halinde ABD-Güney Kore ortak tatbikatlarına devam edileceğini, zirve sırasında Trump'ın bunu Kim'e "kesin bir dille" aktardığını sözlerine ekledi.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Gri listedeki terörist Ertan Erol öldürüldüGri listedeki terörist Ertan Erol öldürüldü
ek fotoğraflar// İstanbul'da trafik yoğunluğu (2)ek fotoğraflar// İstanbul'da trafik yoğunluğu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Mike Pompeo nükleer silahsızlanma

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza

Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza

Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!

Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.