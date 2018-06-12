Trump-Kim zirvesi ABD ve Avrupa basınında

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Singapur'daki tarihi buluşması, ABD ve Avrupa basınında geniş yer buldu. "Washington Post" gazetesinin "Büyük onur: Tarihi girişimde Trump, Kuzey Kore'nin totaliter liderinin gururunu okşadı" başlıklı analizinde Trump'ın 13 saniye boyunca Kim'in elini sıktığı, elini omzuna koyarak kırmızı halıda eşlik ettiği belirtildi. Analizde "dünyanın en büyük insan hakları istismarcısı ve totaliter nükleer silah üreticisi" olarak kabul edilen Kim ile ilk bir araya gelişinde Trump'ın görüşmeden dolayı onur duyduğu aktarıldı. "Trump, gülümseyerek 'olağanüstü bir ilişkimiz olacak, buna kuşkum yok.' dedi ve Kuzey Kore lideri Kim'in karşısındaki koltuğa yerleşti." ifadesine yer verilen analizde, yılın başında karşılıklı suçlamaların havada uçuştuğu ve nükleer savaşın eşiğine gelen iki lider arasındaki umulmadık yumuşamayı ABD ve Kuzey Kore bayraklarının çerçevelediği vurgulandı. Kanada'nın Quebec City kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ve diğer liderler arasında yaşanan gerginliğe atıfta bulunulan analizde söz konusu gerginlikle Singapur'daki sıra dışı tablonun sert bir zıtlık oluşturduğunun altı çizildi.

\ - 45 dakika diplomatik olarak uzun bir süre ABD'li yayın kuruluşu CNN International, internet sitesinde zirveyi "Trump ve Kim'den Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ortak çalışma kararı" sözleriyle manşete taşıdı. Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyen zirvenin, iki ülke arasında savaş söylemlerine varan gerginliğin hemen ardından gerçekleştiğine dikkat çeken CNN International, iki liderin el sıkışmasını olağanüstü bir an olarak niteledi. Yayın kuruluşu, Kim'in anlaşmadan duyduğu memnuniyetin belli olduğu, Trump'ın ise ilk el sıkışma anında çok fazla coşkulu görünmemeye çalıştığı fakat ilerleyen anlarda liderin doğal davrandığı değerlendirmesinde bulundu. CNN, ikilinin 45 dakika gibi diplomatik olarak uzun sayılabilecek görüşmesini dünya tarihine geçebilecek gelişmeler arasında gösterdi ve iki ülke arasında görüşme öncesinde birçok konuda uzlaşma sağlanmış olabileceğine işaret etti. - "İki liderin açıklamaları anlaşma kadar önemli” İngiliz "The Guardian" gazetesi, Kim Jong-un'un "Dünya büyük bir değişime şahit olacak" ifadeleriyle öne çıkardığı haberinde iki liderin açıklamalarının zirve sonrası anlaşma kadar önemli olduğu yorumunu yaptı.

Trump'ın hakaret ve tehditlerle aylarca düşmanlığını ilan ettiği Kim için "Kuzey Kore lideri ile yan yana oturmak benim için bir onurdur.", Kim'in ise Trump'la el sıkışırken İngilizce "Sizinle Singapur'da görüşmekten çok mutluyum." açıklamasına yer veren gazeteye göre, Trump zirvede daha çok Amerikan halkına odaklanırken Kim de Kore Yarımadası ve dünya barışına vurgu yaptı. \ - "Trump, kendini nükleer müzakerelerde hayal ediyor” "New York Times" gazetesinde yer alan analizde ise Başkan Trump'ın, 1980'lerin ortasından bu yana kendisini en yüksek düzeydeki nükleer müzakerelerin merkezinde hayal ettiği kaydedildi. Trump'ın nihayet kendi yönettiği nükleer müzakerelerde yer aldığı belirtilen analizde, "ancak Ruslarla değil, Kuzey Kore'nin yarı yaşındaki depresif ve baskıcı lideriyle." ifadesine yer verildi. \ - Fransız basını "Le Monde" gazetesi, birkaç ay öncesine kadar birbirlerine "yaşlı adam", "küçük ve şişman adam" gibi ifadeler kullanan liderlerin imzaladıkları anlaşma ile sadece iki ülke arasında değil, dünya tarihinde de önemli bir adım attıklarını yazdı.