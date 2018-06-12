Trump-Kim zirvesi dev ekranlardan izlendi

SİNGAPUR (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Singapur'da yaptığı tarihi zirve, Güney Kore ve ABD'de dış mekanlara kurulan dev ekranlardan izlendi.
Channelnewsasia'nın haberine göre, Güney Kore'nin başkenti Seul'de binlerce kişi, zirveyi izleyebilmek için tren istasyonları ve diğer mekanlarda toplandı.
Üniversite öğrencisi Jung A-im, "İki liderin el sıkıştığını görmek...Tarihi bir an yaşıyorum." yorumunu yaptı.
Ülkede çok sayıda kişi de zirveyi cep telefonlarından canlı izledi.
Trump ve Kim'in el sıkışması alkışlarla karşılandı.
Seul'deki ABD Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyen savaş karşıtı grup, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nı sona erdiren ateşkesin yerine barış anlaşması imzalanması çağrısı yaptı.
ABD'nin Los Angeles kentinde de Korelilerin yaşadığı semtte çok sayıda kişi, zirveyi halka açık mekanlarda kurulan ekranlardan takip etti, liderlerin el sıkışmasını alkışlarla ve sevinçle karşıladı.
Zirve, New York'ta da Times Meydanı'na kurulan ekranlara yansıtıldı.
Fuhuş operasyonunda 'yok artık' dedirten kare!
Emekli generallerden 24 Haziran seçimleri öncesinde Kandil harekatı tepkisi: Göstermelik olur
Tatilciler Bodrum'a akın etti
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı
Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
Almanya'dan FETÖ konusunda bir ilk!
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı
Yapışık ikizler Violet ve Daisy'nin benzersiz hayatı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum