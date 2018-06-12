Trump-Kim zirvesi dev ekranlardan izlendi

SİNGAPUR (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Singapur'da yaptığı tarihi zirve, Güney Kore ve ABD'de dış mekanlara kurulan dev ekranlardan izlendi.

Channelnewsasia'nın haberine göre, Güney Kore'nin başkenti Seul'de binlerce kişi, zirveyi izleyebilmek için tren istasyonları ve diğer mekanlarda toplandı.

Üniversite öğrencisi Jung A-im, "İki liderin el sıkıştığını görmek...Tarihi bir an yaşıyorum." yorumunu yaptı.

Ülkede çok sayıda kişi de zirveyi cep telefonlarından canlı izledi.

Trump ve Kim'in el sıkışması alkışlarla karşılandı.

Seul'deki ABD Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyen savaş karşıtı grup, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nı sona erdiren ateşkesin yerine barış anlaşması imzalanması çağrısı yaptı.

ABD'nin Los Angeles kentinde de Korelilerin yaşadığı semtte çok sayıda kişi, zirveyi halka açık mekanlarda kurulan ekranlardan takip etti, liderlerin el sıkışmasını alkışlarla ve sevinçle karşıladı.

Zirve, New York'ta da Times Meydanı'na kurulan ekranlara yansıtıldı.

