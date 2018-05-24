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Trump-Kim zirvesinin iptal edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 20:16 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanlığı: - "Zirvenin planlandığı gibi yapılmayacağından dolayı hayal kırıklığına uğradık"

LONDRA (AA) - İngiltere, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un arasında 12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanan zirvenin iptal edilmesinden dolayı hayal kırıklığı duyulduğunu bildirdi.

Gelişmelere ilişkin Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan açıklamada, "Zirvenin planlandığı gibi yapılmayacağından dolayı hayal kırıklığına uğradık." ifadesi yer aldı.

Kore Yarımadası'nda, "nükleer silahların geri döndürülemeyecek şekilde yok edilmesini sağlayabilecek bir anlaşmanın gerekliliğine" dikkat çekilen açıklamada, bunu gerçekleştirmek üzere İngiltere'nin ortaklarıyla çalışmayı sürdüreceği bildirildi.

Konuyla ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Trump'ın görüşmeyi iptal etme nedenlerini çok açık bir şekilde ifade ederek, Kuzey Kore'yi de mevcut yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye davet ettiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Kuzey Kore'nin bunu yapacağını umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Trump bugün Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmişti.

Kim, geçen hafta ABD’nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikat yapmaya başlamasından dolayı Donald Trump’ı, Singapur zirvesine katılmamakla tehdit etmişti.

Trump ise dün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Singapur zirvesinin 12 Haziran'da olmayabileceğini ifade etmişti.

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ABD abd başkanı donald trump ingiltere Kuzey Kore Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un

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