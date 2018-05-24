Trump-Kim zirvesinin iptal edilmesi

Singapur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak, 12 Haziran'da iki lider arasında ülkelerinde yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmesini üzüntüyle karşıladı.

Channel News Asia internet sitesindeki habere göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Singapur'un, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan zirvenin 12 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşmeyecek olmasından üzüntü duyduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Singapur, Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ile istikrarı bulma çabaları ve diyaloğun sürmesini umuyor." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Trump, bugün, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup göndererek, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlık"tan dolayı 12 Haziran'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmişti.

Beyaz Saray'dan bugün paylaşılan ve Trump'ın imzasını taşıyan mektupta, Kim'e hitaben "Son müzakere ve görüşmelerimize ilişkin uzun zamandır iki tarafça 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveyle ilgili zamanınız, sabrınız ve çabanızı takdir ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

"Zirve ile ilgili fikrinizi değiştirirseniz beni aramak veya bana yazmak konusunda tereddüt etmeyin" ifadelerini kullanan Donald Trump, dünyanın ve Kuzey Kore'nin kalıcı barış için büyük bir fırsatı kaçırdığını savunmuştu.

Kim Jong-un, geçen hafta ABD'nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikat yapmaya başlamasından dolayı Trump'ı, Singapur zirvesine katılmamakla tehdit etmişti.

