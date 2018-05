"Trump, Kudüs kararı ile 'kıyamet savaşı'nı hızlandırıyor"

Hıdır, Trump'ın Kudüs'e ve Orta Doğu'ya yönelik teopolitik ve apokaliptik kararları, evanjelikler ve siyonist-evanjelik Craig C. White'ın yayımlanan ''Türkiye, İsrail'i İşgal Ediyor: Armageddon'a Az Kaldı-Şimdi Uyanmanın Zamanı'' adlı spekülatif kitabı üzerine AA muhabirinin sorularını cevapladı.

İSTANBUL (AA) - GÜLSÜM İNCEKAYA - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Hıdır, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Kudüs, Katar ve İran'a yönelik attığı adımlarla kıyamet savaşını (Armegeddon) başlattığını belirterek, "Suud öncülüğündeki BAE, Mısır, Bahreyn gibi ülkeler, görünürde İran'a karşı bir blok oluşturdular ki, bunun arkasında İsrail ve ABD üst aklının olduğu aşikar. Kudüs'te bir oldubitti ise bir dünya savaşı çıkarabilecek potansiyele her zaman sahiptir.'' dedi.

Hıdır: Aslında bu sorunun cevabına kısmen değindik. Bunun en önemli sebeplerinden biri, sayıları 100 milyonu bulan evanjeliklerin blok halinde Trump'ı ve yardımcısı koyu evanjelik Pence'i desteklemeleridir. Evanjelikler geleneksel olarak Cumhuriyetçilerden yana politik tercihte bulunurlar; ancak son seçimde Trump-Pence ikilisine "blok halinde destek" verildi. Bir diğer husus, Trump'ın kabinesinin, danışmanlarının ve en güvendiği insanların da çoğunlukla ya siyonist-evanjelik ya da siyonist-Yahudi olmasıdır. Bu her iki grubun da aynı zamanda islamofobikler-İslam karşıtları olduğu izahtan varestedir. Burada şu hususu vurgulamak gerekir ki, esasen siyonizmin ilk kurucusu ve savunucusu evanjeliklerdir. Evanjelikler Theodore Herzl'in ilk siyonist kongresini toplamasından (1897) yaklaşık 10 yıl kadar önce "Hıristiyan siyonizmi"nin manifestosunu ilan etmişlerdir. Bu itibarla Trump-Pence ikilisinin de bağlı olduğu bu evanjelikler Amerika'da, "Hıristiyan siyonistler", "Amerikan el-Kaidesi" gibi nitelemelerle de anılırlar.

Aynı anlayış (üstün ırk-din) fazlasıyla İsrail'de hakim olan özellikle Ortodoks-Yahudilerde de vardır. Bu itibarla burada her iki grup belli bir zamana kadar söylem ve amaç birliğine sahiptir. Trump-Pence ikilisi de bu arka plana dayanırlar. Hatta Trump'ın babasının zamanında ırkçı-islamofobik Ku Klux Klan (KKK) örgütüne mensup olduğu ve o dönemde tutuklandığına dair haberler basında yer aldı.

Hıdır: Trump’ın Kudüs kararının Orta Doğu’da patlamaya hazır bir gerginliğe yol açtığı muhakkak. Bölgenin zaten barut fıçısı olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Ne var ki bu Kudüs kararının sıcak bir çatışmaya dönmesini şu an için çok muhtemel görmüyorum. Ancak bu hiç olmayacağı manasına da gelmez. Zira Kudüs sıradan bir şehir-bölge değildir. Müslümanların ilk kıblesi ve miraca çıkılan yerdir. Hristiyanlar için de Kudüs oldukça önemli bir kutsiyete sahiptir. Dolayısıyla oradaki bir oldubitti bir dünya savaşı çıkarabilecek potansiyele her zaman sahiptir.

Öte yandan Yahudi-İsrail lobisinin gücünü burada anlatmaya gerek yok sanırım. Bu lobi, başta Avrupa olmak üzere bütün dünyada etkili olmakla beraber, esas gücünü ABD’de gösteriyor. Zira İsrail’den sonra en kalabalık ve nitelikli Yahudi nüfusu ABD’de yaşıyor. Politika, ekonomi-finans çevreleri, basın ve eğitim-kültür gibi hemen her alanda neredeyse tek hakim vaziyetteler. Tabiatıyla bu da ABD’nin karar mekanizmalarına alabildiğine yansıyor. Bir "global-süper güç" olarak ABD’nin karar mekanizmalarını etkileyen, neticede dünya politikasına da etkilemiş oluyor. Trump’ın Kudüs kararında da bu etki varlığını alabildiğine hissettirmiştir.

- ''Erdoğanfobi'nin arkasında FETÖ izleri var''

Soru: Craig C. White adında bir yazarın "Türkiye, İsrail'i İşgal Ediyor: Armageddon'a Az Kaldı-Şimdi Uyanmanın Zamanı (Turkey Invades Israel: Half/Way to Armageddon-High Time to Awake)” kitabı ile beraber Türkiye'nin İsrail'i işgal edeceği söylentileri ABD'de hızla yayılıyor. Kitapla ve ABD'deki yankılarıyla ilgili görüşünüz nedir?