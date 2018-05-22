Trump: Kuzey Kore ile yapılacak zirve ertelenebilir

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 22 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı toplantının ardından, Kuzey Kore ile 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşmesi öngörülen tarihi zirvenin ertelenebileceğini söyledi. Trump, zirvenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırmaya yönelik verdiği sözleri tutup tutmayacağı ve önümüzdeki günlerde atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtti.
Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in, Çin Devlet Başkanı Şi Cingping ile görüşmesinin ardından tavırlarında değişiklik olduğunu savundu. Şi'yi dünya çapında bir poker yıldızına benzeten Trump, "Şi'nin Kore Yarımadası'nda barışı sağlamaktan yana olduğunu düşünmek istiyorum" dedi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon da, ABD'nin Başkan Trump liderliğinde Kore Yarımadası'na barış getirmek için yaptığı girişimleri övdü. Bu arada Trump ve Moon arasında geçen görüşmenin olumlu geçtiği değerlendirildi.
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