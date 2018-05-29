HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Trump Kuzey Kore'den ABD'ye üst düzey ziyareti doğruladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Kuzey Kore ile görüşmelerimiz için harika bir ekibi bir araya getirdik"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Koreli üst düzey bir yetkilinin, Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde temaslarda bulunmak üzere ABD'yi ziyaret edeceğini doğruladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kore ile görüşmelerimiz için harika bir ekibi bir araya getirdik. Zirve ve daha fazlasıyla ilgili buluşmalar halihazırda gerçekleşiyor." ifadesine yer verdi.

Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol'un New York'a doğru yola çıktığını belirten Trump, mektubuna "sağlam bir yanıt" aldığını vurgulayarak teşekkür etti.

Nükleer silahsızlanma ve güvenlik meselelerine hakim bir isim olarak tanınan Kim Yong-çol'un Singapur'da yapılması planlanan liderler zirvesi öncesinde ABD'de temaslarda bulunacağı kaydedilmişti.

Kim, geçmişte Güney Kore yönetimi tarafından Kuzey Kore ordusunun giriştiği bazı provokatif eylemlerden sorumlu tutulmuştu. Güney Koreli 46 denizcinin 2010'da ölümüne yol açan torpido saldırısını Kim'in planladığı ileri sürülmüştü.

Trump, 24 Mayıs'ta, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da iki lider arasında Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, 25 Mayıs'ta, Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

Trump, aynı gün, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geleceği bir zirveye hala açık olduğunu ve 12 Haziran'da dahi bu buluşmanın mümkün olabileceğini ifade etmişti.

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
Datça'da sit alanındaki o kaçak inşaat yıkıldıDatça'da sit alanındaki o kaçak inşaat yıkıldı
Ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan aday tanıtım toplantısında konuştuEk fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan aday tanıtım toplantısında konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo

En Çok Okunan Haberler

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

İlginizi Çekebilir

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Ünlü yönetmenin katilinden korkunç ifade!

Ünlü yönetmenin katilinden korkunç ifade!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti aday neye uğradığını şaşırdı! 'Hiç gururunuz yok mu?'

AK Parti aday neye uğradığını şaşırdı! 'Hiç gururunuz yok mu?'

Muharrem İnce'den TRT'ye jet yanıt! ' Yöneticileri hadsiz!

Muharrem İnce'den TRT'ye jet yanıt! ' Yöneticileri hadsiz!

Giresun'da yağışlar heyelana neden oldu! Yol saatlerce kapandı, trafik durdu

Giresun'da yağışlar heyelana neden oldu! Yol saatlerce kapandı, trafik durdu

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

Tespih hediye edilen Bülent Tezcan'ın sorusu sosyal medyayı salladı

Tespih hediye edilen Bülent Tezcan'ın sorusu sosyal medyayı salladı

11 yaşındaki Mehmet'in korkunç sonu! Ailesi kahroldu

11 yaşındaki Mehmet'in korkunç sonu! Ailesi kahroldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.