Trump Macron telefon görüşmesi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir telefon görüşmesi yaparak Kuzey Kore ve İran konularını ele aldığı,ayrıca iki liderin Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomi Forum'unda görüşme kararı aldığı açıklandı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un Kuzey Kore'ye nükleer çalışmalarını sona erdirinceye kadar baskı yapmayı sürdürmek konusunda hemfikir olduğu belirtildi.
Trump'ın Macron'a "İran, bölgede yarattığı istikrarsızlığı sona erdirmeli" dediği belirtilen açıklamada, iki liderin 23-26 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'nda görüşme kararı aldığı bildirildi.
(AA)
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