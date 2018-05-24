Trump Meksika sınırına duvarda ısrarlı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına "gerçek bir duvar" inşa edilmesini kapsamayan bir göçmen anlaşmasına karşı olduğunu söyledi.
Trump, "Fox & Friends"e, Meksika sınırına "gerçek bir duvar inşasını ve çok güçlü sınır güvenliğini" içermeyen herhangi bir yasayı onaylamayacağı açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Trump, geçen ay ABD ile Meksika arasındaki sınıra duvar örülünceye kadar burayı Amerikan ordusunun koruyacağını açıklamıştı.
ABD'de çoğu Meksikalı 11,2 milyon kaçak göçmenin yaşadığı biliniyor.
Trump, göreve geldikten sadece 5 gün sonra "yasa dışı göçü önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" için Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.
Duvarın inşasıyla ilgili bütçenin öncelikle federal hükümet tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, bu miktarın Meksika hükümetinden tahsil edileceğini dile getirmiş, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ise duvar için ödeme yapmayacaklarını ifade etmişti.
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