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Trump, Meksika sınırına konuşlandıracakları asker sayısını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 02:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına yerleştirilecek asker sayısının 2 bin ila 4 bin olacağını belirtti - Pentagon, Trump'ın ülkenin güney sınırına asker konuşlandırma planına ilişkin koordinasyon sağlamak üzere Sınır Güvenliği Destek Birimi oluşturdu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına 2 bin ila 4 bin asker konuşlandıracaklarını söyledi.

Trump, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin güney sınırına İç Asayiş Birlikleri yerleştirme planıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sınıra kaç asker konuşlandırılacağına ilişkin bir soruya Trump, "2 bin ila 4 bin arasında bir sayı." yanıtını verdi.

Trump ayrıca bu birliklerin tamamının veya büyük bir bölümünün Meksika sınırına duvar inşa edilinceye kadar bu bölgede kalacağını ifade etti.

- Sınır Güvenlik Destek Birimi kuruldu

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yazılı bir açıklamayla Savunma Bakanı Jim Mattis'in, İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ile Trump'ın güney sınıra asker konuşlandırma teklifi üzerinde çalıştığını bildirdi.

Asayiş Birliklerinin havacılık, mühendislik, gözlem, iletişim, araç bakım ve lojistik destek görevlerini üstleneceği duyurulan açıklamada, bu birliklerin silahlı olup olmayacağı ve kaçak göçmenleri gözaltına alma gibi işleri de yapıp yapmayacaklarına değinilmedi.

Açıklamada, "Derhal yürürlüğe girmek üzere Savunma Bakanlığı iç savunma ve küresel güvenlikten sorumlu Bakan Yardımcısı Kenneth P. Rapuano öncülüğünde yeni bir Sınır Güvenlik Destek Birimi kurulmuştur." ifadesine yer verildi.

Söz konusu birimin Savunma ile İç Güvenlik bakanlıkları arasında bilgi akışına yönelik koordinasyon çalışmalarına katkı sağlayacağı belirtildi.

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ABD Meksika sınırına asker konuşlandırma Pentagon Trump

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