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Trump Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Obrador'u aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Andres Manuel Lopez Obrador ile "çok iyi ilişkileri" olacağını düşünüyor - Obrador, Trump yönetimi ile anlaşmaya varma taahhüdünde bulundu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'da hafta sonu yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Andres Manuel Lopez Obrador'u tebrik etti.

Trump, Obrador ile yarım saat süren telefon görüşmesi yaptı.

ABD Başkanı, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada Obrador ile sınır güvenliği, ticaret ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) konularını ele aldıklarını belirtti.

Trump, Obrador ile "çok iyi bir ilişkilerinin olacağını düşündüğünü" sözlerine ekledi.

Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Obrador da Televisa ile yaptığı söyleşide, iki ülkenin güvenlik ve göç konusunda iş birliğinden ticarete kadar her konuda uzlaşı arayışında olması gereken bu belirsiz zamanlarda Trump yönetimi ile bir anlaşmaya varma sözü verdi.

Obrador, "3 bin kilometreden uzun bir sınırımız, ABD'de yaşayan 12 milyondan fazla Meksikalı var. ABD, başlıca ekonomik-ticari ortağımız. Kavga etmeyeceğiz. Daima bir anlaşma arayışında olacağız." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Andrés Manuel López Obrador Donald Trump Meksika

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