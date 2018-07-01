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Trump NAFTA için Kongre seçimlerini bekleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 20:56 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "NAFTA'yı yarın da imzalayabilirim ancak bu konuda mutlu değilim. Anlaşmayı daha adil hale getirmek istiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA) imzalanması için kasım ayında ülkesinde düzenlenecek Kongre seçimlerinin tamamlanmasını bekleyeceğini açıkladı.

Trump, Fox News kanalına verdiği özel mülakatta, ABD, Kanada ve Meksika arasında müzakeresi devam eden NAFTA hakkında değerlendirmelerde bulundu.

NAFTA'nın yeniden imzalanması için 6 Kasım'da düzenlenecek ABD Kongresi seçimlerinin tamamlanmasını bekleyeceğini ifade eden Trump, "NAFTA'yı yarın da imzalayabilirim ancak bu konuda mutlu değilim. Anlaşmayı daha adil hale getirmek istiyorum." yorumunu yaptı.

Trump'ın "tarihin en kötü anlaşması" olarak tanımladığı ve 1994'ten bu yana yürürlükte olan NAFTA'nın ABD, Kanada ve Meksika arasında yeniden müzakere edilmesi geçen sene başladı ancak henüz tamamlanmadı.

Uzmanlar, Trump hükümetinin çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirme kararının üç ülke arasındaki ticari gerginliği tırmandırdığına işaret ederek kararın NAFTA'nın yeniden müzakeresinde de güçlük yaratabileceğine dikkati çekiyor.

Kanada'nın ABD'ye 12,6 milyar dolar değerindeki yeni ek gümrük tarifeleri uygulaması da bugün yürürlüğe girdi.

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