HABER

Trump, OPEC'i hedef aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 18:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, yüksek petrol fiyatlarını eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü (OPEC) hedef alarak, petrol fiyatlarının çok yüksek olduğu hakkında eleştirilerde bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Görünüşe bakılırsa OPEC yine iş başında. Denizlerdeki tam dolu gemiler dahil, her yerde rekor seviyede petrol var. Petrol fiyatları yapay olarak çok yüksek! Bu iyi değil ve kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.

Analistler, Ortadoğu'da son haftalarda yaşanan gerginliklere işaret ederek, petrol fiyatlarının son üç buçuk yılın en yüksek seviyesinde seyretmeye devam ettiğini belirtti.

Dün, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 74,75 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolünün varil fiyatı da 69,56 dolara kadar tırmanmıştı.

Öte yandan, uzmanlar, Trump'ın küresel petrol piyasasındaki arz fazlası için OPEC'i eleştirmesinin ''yersiz'' olduğunu ifade ederek, OPEC ile başta Rusya olmak üzere OPEC dışı ülkelerin piyasadaki arz fazlasını azaltmak için yaptıkları üretim kesintisi anlaşmasına dikkati çekti.

Geçen yılın sonunda uygulamaya konulan anlaşma sayesinde dünya genelindeki petrol stoklarının büyük ölçüde azaldığını vurgulayan uzmanlar, bu senenin sonunda süresi dolacak anlaşmanın gelecek yıl da uygulanmaya devam edilmesi olasılığının bulunduğunu bildirdi.

Uzmanlar, anlaşma nedeniyle petrol fiyatlarının artışa geçtiğini dile getirerek, yüksek petrol fiyatlarının ABD'li petrol üreticilerine büyük katkıda bulunduğunun altını çizdi.

Petrol piyasasındaki arz fazlası ve küresel talebin düşük kalması nedeniyle, petrol fiyatları 2014'ün ortasında 115 dolardan, 2016'nın başında 30 doların altına kadar gerileyerek son 13 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Söz konusu dönemde, ABD'de binlerce petrol şirketi iflas ederken, Amerikan petrol endüstrisinde çalışan yüz binlerce insan işsiz kalmıştı.

Petrol fiyatlarının 2017'den itibaren toparlanmaya başlamasıyla, ABD'nin ham petrol üretimi hızlı yükseliş gösterdi.

Dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi Suudi Arabistan'ı şubat ayında geride bırakan ABD'nin ham petrol üretimi, geçen hafta yeni bir rekor seviyeye ulaşarak günlük ortalama 10,42 milyon varile yükseldi ve böylece son 14 haftanın 13'ünde artış kaydetmiş oldu.

15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Erken seçim kararı gece yarısı alındıErken seçim kararı gece yarısı alındı
Akit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidirAkit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump ABD'nin ham petrol üretimi petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan

21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

21 Nisan Ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Iğdır'daki tüp patlamasında ölü sayısı 4'e yükseldi!

Iğdır'daki tüp patlamasında ölü sayısı 4'e yükseldi!

Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi

Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.