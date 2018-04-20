Trump, OPEC'i hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü (OPEC) hedef alarak, petrol fiyatlarının çok yüksek olduğu hakkında eleştirilerde bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Görünüşe bakılırsa OPEC yine iş başında. Denizlerdeki tam dolu gemiler dahil, her yerde rekor seviyede petrol var. Petrol fiyatları yapay olarak çok yüksek! Bu iyi değil ve kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.

Analistler, Ortadoğu'da son haftalarda yaşanan gerginliklere işaret ederek, petrol fiyatlarının son üç buçuk yılın en yüksek seviyesinde seyretmeye devam ettiğini belirtti.

Dün, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 74,75 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolünün varil fiyatı da 69,56 dolara kadar tırmanmıştı.

Öte yandan, uzmanlar, Trump'ın küresel petrol piyasasındaki arz fazlası için OPEC'i eleştirmesinin ''yersiz'' olduğunu ifade ederek, OPEC ile başta Rusya olmak üzere OPEC dışı ülkelerin piyasadaki arz fazlasını azaltmak için yaptıkları üretim kesintisi anlaşmasına dikkati çekti.