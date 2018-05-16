Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmede ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Beyaz Saray'daki görüşmeleri öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Özbekistan Cumhurbaşkanını bugün burada ağırlamak büyük bir onur. Kendisi, ülkesinde hayli saygı duyulan bir isim. Ticaret de dahil birçok konu üzerinde Özbekistan ile çok yakın çalışıyoruz." değerlendirmesini yapan Trump, 2 ülke arasındaki yatırım imkanlarından bahsetti.

Özbekistan'ın ABD'de yeni silahlar almaya hazırlandığını da belirten Trump, bu konuları da görüşeceklerini dile getirdi.

- "Tarihi bir görüşme yapıyoruz"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise gerçekten tarihi bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Mirziyoyev, "ABD, bağımsızlığının ilk gününden beri Özbekistan'ı destekledi ve biz bu gerçeği takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın göreve gelmesiyle 2 ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye ulaştığını kaydeden Mirziyoyev, Trump yönetimine teşekkür etti.