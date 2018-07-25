Trump-Putin görüşmesi 2019'dan önce öngörülmüyor

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2019'dan önce görüşmeyeceğini açıkladı.
Bolton konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, iki liderin görüşmesinin Rusya'ya yönelik yürütülen "cadı avından sonra" olması gerektiğini belirtti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yapılacak ikili görüşmenin Rusya'ya yönelik cadı avından sonra olması gerektiğini düşünüyor. Biz de görüşmenin gelecek sene olması yönünde fikir birliğine vardık."
Başkan Trump, Helsinki'de Putin'le yaptığı görüşmenin ardından danışmanı Bolton'a Putin'i ABD'ye davet etmesi için talimat verdiğini açıklamıştı. Trump'ın bu açıklaması ABD'de özellikle Demokratlar ve Kongre tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı.
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