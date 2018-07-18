HABER

Trump, Putin ile yaptığı zirveyi savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "İyi anlaşıyoruz ki bu boks maçı görmek isteyen birçok düşmanın gerçekten canını sıktı"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı zirveyi savunarak, görüşmeyi eleştirenleri Putin ile iyi geçinmesini istemeyen "düşmanlar" olarak nitelendirdi.

Trump, Twitter hesabında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen zirveye ilişkin, "Putin ile çok sayıda önemli meseleyi ele aldık. İyi anlaşıyoruz ki bu boks maçı görmek isteyen birçok düşmanın gerçekten canını sıktı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, zirvenin büyük sonuçlar doğuracağı ifadesini de kullandı.

Trump bir diğer paylaşımında da Rusya'nın Kuzey Kore konusunda yardımı kabul ettiğini ve sürecin ilerlediğini bildirdi.

"Aceleye gerek yok, yaptırımlar sürüyor!" ifadesini kullanan Trump, sürecin sonunda Kuzey Kore için "heyecan verici bir geleceğin ve büyük çıkarların" söz konusu olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, Putin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığı yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuştu. Trump, basın toplantısında "Neden Rusya olduğunu düşüneyim ki." ifadesini sarf etmesine rağmen asıl söylemek istediğinin "Neden Rusya olduğunu düşünmeyeyim ki." olduğunu kaydetmişti. Donald Trump, "İstihbarat örgütlerinin, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki raporları kabul ediyorum." ifadesini de kullanmıştı.

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
Fatma Girik'e yıllardır kâbus yaşatan hayranı yargılanmaya başladıFatma Girik'e yıllardır kâbus yaşatan hayranı yargılanmaya başladı
Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Kuzey Kore Vladimir Putin Zirve

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!

Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!

CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz paylaşımına soruşturma!

CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz paylaşımına soruşturma!

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.