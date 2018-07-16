Trump-Putin ortak basın toplantısı

HELSİNKİ (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soğuk Savaş'ın uzun süre önce sona erdiğini, Rusya ile ABD arasındaki ideolojik çatışmanın eskide kaldığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yaptıkları görüşmenin ikili ilişkilerde yaşanan olumsuz durumun düzelmesi yönündeki ortak arzuyu gösterdiğini ve ilişkilerin iyileştirilmesi yönündeki ilk adımlar olduğunu söyledi.
Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldikleri zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Vladimir Putin, burada yaptığı konuşmada, zirvenin samimi bir atmosferde gerçekleştiğini dile getirerek, görüşmeyi "faydalı ve başarılı" olarak nitelendirdi.
Rus-Amerikan ilişkilerinin hali hazırdaki ve gelecekteki durumuyla uluslararası önemli konuları ele aldıklarını belirten Putin, "İkili ilişkilerin zor bir dönemden geçtiği aşikardır, ancak gergin atmosferde yaşanan bu zorlukların objektif bir nedeni yok. Soğuk Savaş uzun süre önce sona erdi. İki ülke arasındaki ideolojik çatışma eskide kaldı, dünyadaki durum tamamen değişti." dedi.
Rusya ve ABD'nin bugün farklı zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Rus lider, çabaların birleştirilmesiyle bütün bu güçlüklerin üstesinden gelinebileceğini ifade etti. Putin, "Bugünkü görüşme, ikili ilişkilerde yaşanan olumsuz durumun düzelmesi yönünde Başkan Trump ile ortak arzumuzu göstermektedir ve ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde ilk adımlardır." diye konuştu.
Rusya ve ABD'nin nükleer güce sahip büyük devletler olarak uluslararası güvenlik konusunda önemli sorumluluğu bulunduğunu dile getiren Putin, stratejik istikrar ve kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını önleme konularında diyaloğun önemli olduğunu, bu hususta ABD'ye notlar ilettiklerini aktardı.
Putin, terörizm ve siber saldırılar konusunda iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.
Görüşmede bölgesel krizlerin ele alındığını ifade eden Putin, bazı konularda ABD ile duruşlarında farklılıklar olduğunu, ama ortak ilgi alanlarının da çok az olmadığını söyledi.
Suriye konusunda Rusya ve ABD'nin liderlik üstlenebileceğini bildiren Putin, bölgedeki insani krizin karşılıklı iş birliğiyle üstesinden gelebileceklerini ve mültecilerin Suriye'ye dönüşünü sağlayabileceklerini dile getirdi. Putin, Suriye'deki iş birliğinde Rus ve ABD askerlerinin koordinasyonlu çalışma konusunda deneyim sahibi olduğunu anlattı.
Vladimir Putin, Suriye'nin güneyindeki gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede ise "Bölgedeki teröristlerin hezimete uğratılmasından sonra güney bölgesi ismiyle anılan yerde, İsrail ve Suriye güçlerinin ayrılması hususunda Golan Tepeleri'ndeki durum 1974 anlaşmasına uygun olmalıdır. Bu, Golan Tepeleri'nde durumun sakinleşmesine neden olacak, Suriye ile İsrail arasındaki ateşkesi yeniden sağlayacaktır. Sayın Başkan (Trump) bu konuya özel dikkat ayırdı." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore konusunda Trump'ın diyaloğu sayesinde adım adım çözüme ilerlendiğini belirten Putin, görüşmede İran nükleer anlaşması konusunda Rusya'nın rahatsızlığını da ele aldıklarını söyledi.
İran nükleer anlaşmasının barışçıl özelliğe sahip olduğunu vurgulayan Putin, Rusya'nın bu konudaki pozisyonunun değişmeyeceğini ifade etti.
Ukrayna krizi konusunu da ele aldıklarını anlatan Putin, Minsk Anlaşması'nın uygulanması konusunu tartıştıklarını aktardı.
- "ABD seçimlerine karışmadık" vurgusu
Trump'ın görüşmede Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını tekrar açtığını söyleyen Putin, "Defalarca söylediğim şeyi tekrarlamak zorunda kaldım; Rusya hiçbir zaman seçim süreci dahil, ABD'nin iç işlerine karışmadı ve karışmaya hazırlanmıyor." dedi.
Putin, 2016'daki başkanlık seçimlerine 12 Rus ajanın müdahale ettiği iddiasına ilişkin soruya, bu hususta henüz bir bilgiye sahip olmadığı yanıtını verdi. Putin, iki ülke arasında 1999'da davalar konusunda karşılıklı yardımı öngören bir anlaşma imzalandığını hatırlattı. Vladimir Putin, bu konuda ABD'nin oluşturduğu komisyonun Rusya'daki resmi organlarla çalışabileceğini ifade etti.
Putin, Trump'ın Kuzey Akım 2 projesine ilişkin Rusya'ya yönelik açıklamaları konusundaki bir soruya cevap verirken de iki büyük petrol ve gaz ülkesi olarak uluslararası pazarı düzenlemede yapıcı çalışabileceklerini söyledi. Putin, Kuzey Akım 2 projesi ile Ukrayna üzerinden transit doğalgaz akışını sürdürmeye hazır olduklarını Trump'a aktardığını ifade etti.
Vladimir Putin, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan bir futbol topunu ABD Başkanı Trump'a verdi.
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