Trump-Putin ortak basın toplantısı

Rus-Amerikan ilişkilerinin hali hazırdaki ve gelecekteki durumuyla uluslararası önemli konuları ele aldıklarını belirten Putin, "İkili ilişkilerin zor bir dönemden geçtiği aşikardır, ancak gergin atmosferde yaşanan bu zorlukların objektif bir nedeni yok. Soğuk Savaş uzun süre önce sona erdi. İki ülke arasındaki ideolojik çatışma eskide kaldı, dünyadaki durum tamamen değişti." dedi.

Vladimir Putin, burada yaptığı konuşmada, zirvenin samimi bir atmosferde gerçekleştiğini dile getirerek, görüşmeyi "faydalı ve başarılı" olarak nitelendirdi.

Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldikleri zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

HELSİNKİ (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soğuk Savaş'ın uzun süre önce sona erdiğini, Rusya ile ABD arasındaki ideolojik çatışmanın eskide kaldığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yaptıkları görüşmenin ikili ilişkilerde yaşanan olumsuz durumun düzelmesi yönündeki ortak arzuyu gösterdiğini ve ilişkilerin iyileştirilmesi yönündeki ilk adımlar olduğunu söyledi.

Rusya ve ABD'nin bugün farklı zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Rus lider, çabaların birleştirilmesiyle bütün bu güçlüklerin üstesinden gelinebileceğini ifade etti. Putin, "Bugünkü görüşme, ikili ilişkilerde yaşanan olumsuz durumun düzelmesi yönünde Başkan Trump ile ortak arzumuzu göstermektedir ve ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde ilk adımlardır." diye konuştu.

Rusya ve ABD'nin nükleer güce sahip büyük devletler olarak uluslararası güvenlik konusunda önemli sorumluluğu bulunduğunu dile getiren Putin, stratejik istikrar ve kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını önleme konularında diyaloğun önemli olduğunu, bu hususta ABD'ye notlar ilettiklerini aktardı.

Putin, terörizm ve siber saldırılar konusunda iş birliğini sürdüreceklerini belirtti.

Görüşmede bölgesel krizlerin ele alındığını ifade eden Putin, bazı konularda ABD ile duruşlarında farklılıklar olduğunu, ama ortak ilgi alanlarının da çok az olmadığını söyledi.

Suriye konusunda Rusya ve ABD'nin liderlik üstlenebileceğini bildiren Putin, bölgedeki insani krizin karşılıklı iş birliğiyle üstesinden gelebileceklerini ve mültecilerin Suriye'ye dönüşünü sağlayabileceklerini dile getirdi. Putin, Suriye'deki iş birliğinde Rus ve ABD askerlerinin koordinasyonlu çalışma konusunda deneyim sahibi olduğunu anlattı.