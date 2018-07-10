Trump-Putin Zirvesi öncesi sınır kontrolü hazırlığı

HELSİNKİ (AA) - Finlandiya, başkent Helsinki'de düzenlenecek ABD Başkan Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi öncesinde 4 günlüğüne Schengen üyesi ülkelerden gelen yolcular için sınır kontrollerini yeniden başlatmayı planladığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı yetkilisi Kimmo Elomaa, yaptığı açıklamada, zirve öncesi "güvenliği artırmak için sınırlarda kontrolün yeniden yürürlüğe konulmasının yerinde olacağının değerlendirildiğini" belirtti. Yetkili, amacın zirvede genel asayişi bozabilecek kişilerin ülkeye girişini engellemek olduğunu söyledi.
Kabinenin resmi kararı cuma günü alması bekleniyor.
Trump ve Putin, 16 Temmuz Pazartesi günü Helsinki'de özel bir zirvede bir araya gelecek.
Trump'ın gelmesi beklenen pazar günü aralarında çevre, barış, insan hakları ve demokrasi yanlılarının gösteriler düzenleyeceği belirtiliyor.
Schengen Anlaşması, 26 Avrupa ülkesi arasında kimlik kontrolleri olmaksızın serbest dolaşıma izin veriyor. Ülkeler, gerekli gördükleri durumlarda geçici olarak sınır kontrollerine yeniden başlayabiliyor.
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