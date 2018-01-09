HABER

"Trump, Rusya soruşturması kapsamında sorgulanabilir"

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 00:12 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Washington Post gazetesi, Özel Yetkili Savcı Mueller'in ekibinden adını açıklamadığı bir ismi kaynak göstererek, Trump'ın birkaç hafta içinde sorgulanabileceğini yazdı

WASHINGTON (AA) - ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, "Rusya soruşturması" kapsamında Başkan Donald Trump'ı sorgulayabileceği iddia edildi.

Washington Post gazetesi, Mueller'in ekibinden adını açıklamadığı bir ismi kaynak göstererek, Trump'ın birkaç hafta içinde sorgulanabileceğini yazdı.

İsmi açıklanmayan kaynak kişinin, "Bu süreç herkesin tahmin ettiğinden daha da hızlı bir şekilde ilerliyor." ifadesini kullandığı kaydedildi.

Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, Özel Yetkili Savcıtarafından suçlanmıştı. Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates ise suçlamaları reddetmişti.

ABD'de 8 Kasım 2016'daki Başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların yanı sıra Mayıs 20107'de Mueller de ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

Son olarak Donald Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort, Rusya soruşturması kapsamında kendisini suçlayan Robert Mueller hakkında "yetki sınırlarını aştığı" iddiasıyla dava açmıştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

Nilgün Belgün'den seks itirafı

Nilgün Belgün'den seks itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu: 107 gözaltı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' operasyonu: 107 gözaltı

İzmit'te yolcu midibüsü su kanalına düştü: 3 yaralı

İzmit'te yolcu midibüsü su kanalına düştü: 3 yaralı

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gitti

CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gitti

Ev basan polisler neye uğradığını şaşırdı!

Ev basan polisler neye uğradığını şaşırdı!

FETÖ sanığı mahkeme heyetini tehdit etti

FETÖ sanığı mahkeme heyetini tehdit etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.