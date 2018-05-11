Trump, Singapur Başbakanı Lee ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da yapacağı zirve öncesinde görüşmenin detaylarını Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Lee'nin 12 Haziran'daki görüşmeye ilişkin konuları ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Trump'ın, Singapur'un söz konusu görüşme için gösterdiği istekli tavrı takdir ettiği ve bu ülkeye yapacağı ziyarette Başbakan Lee ile görüşmeyi sabırsızlıkla beklediği belirtildi.

İkili ve bölgesel ilişkilerin de ele alındığı ifade edilen görüşmede, Trump'ın, ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden olan Singapur'un katkıları dolayısıyla Lee'ye teşekkür ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesinin 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşeceğini belirtmişti. Trump, "Kim Jong-un ile benim aramda epeydir beklenen görüşme 12 Haziran'da Singapur'da yapılacak. İkimizde bu buluşmanın dünya barışı için çok özel bir an olmasına gayret göstereceğiz." değerlendirmesini yapmıştı.

