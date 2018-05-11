Trump, Stoltenberg ile görüşecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i 17 Mayıs'ta Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Stoltenberg ziyaretiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Trump'ın 17 Mayıs Perşembe günü Stoltenberg'i kabul edeceği ve görüşmenin, ABD'nin NATO ittifakına olan bağlılığını bir kez daha vurgulayacağı kaydedildi. Görüşmede ayrıca temmuz ayında Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi, üye ülkelerin adil katkı sağlamaları ve teröre karşı verilen uluslararası mücadele gibi konuların da gündemde olacağı belirtildi.
Trump, Stoltenberg ile geçen yıl nisan ayında Beyaz Saray'da görüşmüştü.
Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler
Meteoroloji saat verdi! İstanbullulara sağanak yağış uyarısı
Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor
TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum