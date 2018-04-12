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"Trump Suriye konusunda seçenekleri değerlendiriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 00:39 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders: - "Önümüzde birkaç seçenek var, bunları değerlendiriyoruz ve bu seçeneklerin hepsi masada"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump'ın Suriye'de Beşşar Esed rejimi hakkında henüz son kararını vermediğini belirtti.

Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki basın brifinginde, Suriye'de rejimin düzenlediği kimyasal silah saldırısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, "Önümüzde birkaç seçenek var, bunları değerlendiriyoruz ve bu seçeneklerin hepsi masada. Henüz o noktada son karara varılmadı." dedi.

Başkan Trump'ın bu seçenekleri değerlendirdiğini kaydeden Sanders, "Başkan Trump bir zaman çizelgesinde karar kılmadı ve seçeneklerin hepsi değerlendiriliyor." diye konuştu.

Trump, Suriye ile ilgili sosyal medya paylaşımında, Rusya'ya "hazır ol" mesajları vererek "Füzeler geliyor. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadesini kullanmıştı.

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abd başkanı donald trump Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders Suriye

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