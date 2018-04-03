HABER

Trump, Suudi Arabistan ve Katar liderleriyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 23:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Katar Emiri Şeyh Temim ile telefon görüşmesi yaptı - Trump'ın Kral Selman ile yaptığı görüşmede Ortadoğu barışı ve Yemen'deki savaş, Şeyh Temim ile gerçekleştirdiği görüşmede ise İran'a karşı iş birliği konularının ele alındığı belirtildi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ikili ve bölgesel konuların kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan Trump ile Kral Selman görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Trump'ın, Suudi Arabistan'ı hedef alan 25 Mart'taki Husi kaynaklı füze saldırısından dolayı bu ülke ile dayanışma içinde olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

"İki lider, İsraillilerle Filistinliler arasında kapsamlı bir barışın sağlanması da dahil birçok bölgesel konuyu ele aldı." ifadesine yer verilen açıklamada, Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi için siyasi sürecin yeniden canlandırılması gerektiğine işaret edildiği belirtildi.

Görüşmede Suriye'deki durumun da ele alındığı, DEAŞ'a karşı mücadelenin konuşulduğu ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) çatısı altında sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çekildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yaklaşık iki haftadır devam eden ABD ziyaretinin ilk gününde 20 Mart'ta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmişti.

- Katar Emiri Şeyh Temim ile görüşme

Beyaz Saray'dan yapılan bir diğer açıklamada da Trump'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede Trump'ın, Katar'ın "terörün finansmanına karşı gösterdiği kararlılık" dolayısıyla Şeyh Temim'e teşekkür ettiği kaydedildi.

İran'ın "bölgede artan pervasız eylemlerine" karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı belirtilen görüşmede, KİK içindeki birliğin yeniden sağlanmasının önündeki engellerin de konuşulduğu ifade edildi.

İki liderin ayrıca, ikili ve bölgesel konuların çözümünde iş birliğini artırma noktasında mutabık kaldıkları bildirildi.

Fransızlar da teröristlerin yanında Fransızlar da teröristlerin yanında
'Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı''Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı'
Rusya'dan çok sert çıkış!Rusya'dan çok sert çıkış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Katar Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

İlk fotoğraflar geldi

İlk fotoğraflar geldi

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası! Deizm nedir?

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası! Deizm nedir?

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK görüntüleri paylaştı: Gerçek ortaya çıktı!

TSK görüntüleri paylaştı: Gerçek ortaya çıktı!

Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!

Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!

Giresun'dan kötü haber: Yaralı polisler var

Giresun'dan kötü haber: Yaralı polisler var

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA...

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.