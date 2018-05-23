Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek

WASHINGTON (AA) - ABD'de federal bir yargıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'daki bazı kullanıcıları engellemesinin ayrımcılık sayılacağına ve Anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

New York Güney Bölgesi Federal Yargıcı Naomi Reice Buchwald, Trump'ın Twitter kullanımıyla ilgili davada kararını açıkladı.

Yargıç Buchwald, ABD Başkanı olarak Trump'ın Twitter hesabının kamusal bir alan olduğuna, buradaki tüm açıklamaların herkese açık olması gerektiğine ve bazı kullanıcıların engellenmesinin Anayasanın 1. maddesine aykırılık teşkil edeceğine hükmetti.

Yargıç, kararında, Anayasal olarak hiç kimsenin görüşlerini açıklama hakkından mahrum bırakılamayacağını, bu sebeple Trump'ın bazı takipçilerini engellemesinin yasal dayanağı olmadığını belirtti.

Kararla ilgili henüz Beyaz Saray ve ABD Adalet Bakanlığından bir açıklama yapılmadı.

Dava ilk olarak "Knight Foundation" adlı vakıf tarafından, Trump'ın engellediği 7 Amerikan vatandaşı adına New York'ta açılmıştı.

ABD Başkanı Trump, başkan seçilmeden önce kullanmaya başladığı "realDonaldTrump" adlı Twitter hesabını halen kullanmaya ve birçok açıklamasını bu platformdan yapmaya devam ediyor.

