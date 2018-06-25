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Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 22:47 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Ürdün Kralı 2. Abdullah Beyaz Saray'da bir araya geldi - Trump: - "Mülteciler, onların kaldığı kamplar ve bu insanlara bakma konusunda çok iyi bir iş çıkardınız. İnsani boyutta yaptığınız her şeyi takdir ediyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Trump, Kral 2. Abdullah ile eşi Kraliçe Rania'yı Beyaz Saray'ın güney kapısının girişinde karşıladı. Kameralar önünde el sıkışarak poz veren iki lider daha sonra Oval Ofis'e geçerek basın mensuplarına kısa birer açıklama yaptı.

Ürdün'ün özellikle mülteciler konusunda gösterdiği çabayı takdir ettiğini vurgulayan Trump, "Mülteciler, onların kaldığı kamplar ve bu insanlara bakma konusunda çok iyi bir iş çıkardınız. İnsani boyutta yaptığınız her şeyi takdir ediyorum." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin eskilere dayandığını dile getiren Trump, bu ilişkilerin son dönemde daha da geliştiğini belirtti.

- Trump'a "tevazu" övgüsü

Kral 2. Abdullah ise "Amerikan halkına ve ABD yönetimine, ülkemize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Eğer dünyanın geri kalanı bize yardım konusunda sizin gösterdiğiniz incelik ve tevazunun birazını bile gösterseydi bugün daha iyi bir noktada olurduk." değerlendirmesini yaptı.

Ürdün Kralı'nın "tevazu" konusundaki sözüne atıf yapan Trump, "Benimle ilgili olarak tevazu kelimesini kullandı. Bundan çok mutlu oldum. Uzun zamandır aldığım en güzel iltifat buydu." şeklinde konuştu.

Ürdün'ün Orta Doğu barışı anlamında çok çaba gösterdiğini kaydeden Trump, "İran anlaşmasından kurtulmak, yaptığımız iyi bir iş oldu. Bu anlaşma felaketti." yorumunu yaptı.

Açıklamaların ardından başka bir bölüme geçen iki liderin ikili görüşme gerçekleştirdiği ve bölgesel konuları ele aldığı bildirildi.

Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner, son bir hafta içinde Orta Doğu barışı ile ilgili Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, İsrail ve Katar liderleriyle ayrı ayrı görüşmüştü.

- "Kararnameden dolayı pişman değilim"

Basın mensuplarının bir sorusuna da cevap veren Trump, yasa dışı göçmenlerin çocuklarından ayrılmasını önleyen başkanlık kararnamesine imza attığı için pişman olmadığını dile getirdi.

Trump, "Kararname harikaydı. Çocukların ailelerinden ayrılmasını istemiyoruz ancak ülkemize yasa dışı olarak girenlerin kalmasını istemiyoruz." açıklamasını yaptı.

ABD'ye güney sınırından yasa dışı yollardan girerken yakalanan göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden alınması Amerikan kamuoyunda tartışma konusu yapılmış, Trump yönetimi uygulamayı bir başkanlık kararnamesi ile kaldırmak zorunda kalmıştı.

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