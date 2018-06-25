Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Trump, Kral 2. Abdullah ile eşi Kraliçe Rania'yı Beyaz Saray'ın güney kapısının girişinde karşıladı. Kameralar önünde el sıkışarak poz veren iki lider daha sonra Oval Ofis'e geçerek basın mensuplarına kısa birer açıklama yaptı.

Ürdün'ün özellikle mülteciler konusunda gösterdiği çabayı takdir ettiğini vurgulayan Trump, "Mülteciler, onların kaldığı kamplar ve bu insanlara bakma konusunda çok iyi bir iş çıkardınız. İnsani boyutta yaptığınız her şeyi takdir ediyorum." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin eskilere dayandığını dile getiren Trump, bu ilişkilerin son dönemde daha da geliştiğini belirtti.

- Trump'a "tevazu" övgüsü

Kral 2. Abdullah ise "Amerikan halkına ve ABD yönetimine, ülkemize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Eğer dünyanın geri kalanı bize yardım konusunda sizin gösterdiğiniz incelik ve tevazunun birazını bile gösterseydi bugün daha iyi bir noktada olurduk." değerlendirmesini yaptı.