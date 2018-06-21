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Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı ağırlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 18:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile 25 Haziran'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, 25 Haziran Pazartesi Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Beyaz Saray'da görüşeceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Kraliçe Rania'yı ağırlayacağı kaydedildi.

Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra "İran kaynaklı tehditler" ile "Suriye'deki krizin" ele alınacağı, ayrıca İsrailliler ile Filistinliler arasında kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılacak adımların değerlendirileceği ifade edildi.

- Kushner ile Greenblatt'ın temasları

Öte yandan Beyaz Saray'dan, Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner ile Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kahire'de bir görüşme yaparak Ortadoğu Barışı ile ilgili süreci ele aldığı açıklandı.

Görüşmede özellikle Gazze'deki durumun kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.

Kushner ile Greenblatt, önceki gün de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmiş, görüşmelerde Ortadoğu Barışı ile ilgili süreçler ele alınmıştı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini ve Amerikan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınacağını açıklamış, 14 Mayıs 2018'de de ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs kentine taşınmıştı. Kudüs kararının uluslararası kamuoyunda yarattığı tepkiye aldırış etmeyen Amerikan yönetimi, son olarak önceki gün "İsrail'e adil davranılmadığı gerekçesiyle" Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklamıştı.

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