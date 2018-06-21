"Trump ve Putin temmuz ortasında bir araya gelecek" iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 11-12 Temmuz'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO toplantısında bir araya geleceği iddia edildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre Trump ve Putin, NATO toplantısında görüşme kararı aldı.
Trump yönetiminin, görüşmenin, ABD'nin başkenti Washington'da olması için girişimlerde bulunduğu fakat Rus tarafının, görüşmenin tarafsız bir bölgede gerçeklemesini istediği belirtildi.
Görüşmeye ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Öte yandan Rusya Sözcüsü Dmitry Peskov, Başkan Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın bu ay sonunda Moskova'ya bir ziyarette bulunacağını açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Londra'da yaptığı açıklamada, Trump ve Putin'in gerçekleştirmeyi planladığı görüşmenin önemine vurgu yaptı.
Stoltenberg, Trump ile Putin'in görüşmesinin NATO çıkarlarıyla çatışmadığını dile getirdi.
NATO'nun devlet ve hükümet başkanları toplantısı, 11-12 Temmuz 2018'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.
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