Trump yine sporcuları hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, yine Amerikalı sporcuları eleştirerek, milli maçlardan önce diz çöküp ABD yönetimini ve ülkedeki sorunları protesto eden futbolcuları hedef aldı.

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) önceki gün oynanan 12 sezon öncesi hazırlık maçında, bazı sporcuların diz çökerek, bazılarının ise milli marş bitmeden sahaya çıkmayarak ABD'deki siyasi ve sosyal sorunları protesto etmesi yine Trump tarafından eleştirildi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "NFL oyuncuları yeniden, milli marş sırasında gururla ayakta durmak yerine diz çöküyor. Farklı takımlarda birçok oyuncu tanımlayamadıkları bir şeye öfkeleniyor." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca NFL oyuncularının sevdikleri işi yaparak bir servet kazandıklarını belirterek, "Mutlu olun! Seyircilerin çok fazla para ödeyerek izlemek ve eğlenmek istedikleri futbol maçları protesto yapma yeri değildir. Paranın çoğu zaten oyunculara gidiyor. Protesto etmek için başka bir yol bulun. Milli marşınız için ya gururla ayakta durun veya ücret almadan uzaklaştırma alın!" yorumunu yaptı.