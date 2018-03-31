HABER

Trump YPG/PKK kontrolündeki bölgelere ayrılan yardımı dondurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 06:48 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın, Dışişleri Bakanlığına, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatı verdiği bildirildi - Amerikalı yetkililer, yardımın dondurulmasıyla ilgili kararın, Beyaz Saray'ın ABD'nin Suriye'de gelecekteki rolünü değerlendirmesi sonucu alındığını kaydetti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığına, Suriye'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatı verdiği bildirildi.

Wall Street Journal gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, Beyaz Saray'ın ABD'nin Suriye'de gelecekteki rolünü değerlendirdiğini iddia etti. Yetkililer bu değerlendirme sürecinde koalisyonun Suriye'de operasyon gerçekleştirdiği alanların istikrarı için yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın dondurulduğunu kaydetti.

Gazete, yetkililerin Beyaz Saray'ın söz konusu talimatı "Trump'ın perşembe günü ABD'nin ordusunun Suriye'den çekileceğine ilişkin çıkışına paralel olarak" verdiğini belirtti.

Yetkililer ayrıca Trump'ın, ABD Dışişleri Bakanlığının Suriye'nin inşası için ek 200 milyon dolar ayırdığına dair haberler üzerine söz konusu fonun durdurulmasını istediğini öne sürdü.

Gazete, DEAŞ karşıtı mücadelenin Suriye'de son zamanlarda çıkmaza girmesinin de Trump'ın böyle bir karar almasına neden olduğu iddiasında bulundu.

Talimatın dün Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly tarafından Dışişlerine vekalet eden John Sullivan'a iletildiği bilgisi paylaşıldı.

200 milyon dolarlık ek fon sözü eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından şubat ayında Kuveyt'te yapılan DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti.

Trump, Ohio eyaletinde düzenlenen mitingde, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Tartışmalara neden olan bu açıklama üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD'nin Suriye'den çekileceğine dair bir plandan haberlerinin olmadığını" söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise konuyla ilgili soruları Beyaz Saray'a yönlendirmiş ve Başkan Trump'ın sözlerinden tam olarak neyi kastettiğini bilmediklerini ifade etmişti.

Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş kararTrump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar
BMGK acil gündemle toplanıyorBMGK acil gündemle toplanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD DEAŞ Suriye Trump YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

İkinci bir emre kadar kısıtlama getirildi!

İkinci bir emre kadar kısıtlama getirildi!

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a tepki gösterilmesine sinirlendi!

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a tepki gösterilmesine sinirlendi!

İlginizi Çekebilir

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Diğer Haberler
Niye bırakmıyorsun Tosun falan araştırılsın! Ahmet Hakan yazdı

Niye bırakmıyorsun Tosun falan araştırılsın! Ahmet Hakan yazdı

Kışlada şok! Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Kışlada şok! Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Küçükçekmece'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Küçükçekmece'de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

Elazığ'da korkutan deprem! | Son depremler

Elazığ'da korkutan deprem! | Son depremler

Erdoğan, Trump ile görüştü

Erdoğan, Trump ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.