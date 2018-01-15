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Trump'a Güney Afrika'dan tepki

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 29 dakika önce

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'un bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle ABD Büyükelçisi, Güney Afrika Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın açıklamasına ilişkin resmi tepkisini dile getirmek için bu ülkenin Güney Afrika Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Öte yandan Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güney Afrika ve diğer Afrika ülkeleri ile ABD arasındaki ilişkiler karşılıklı saygı ve anlayışa dayanmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Senegal ve Botswana başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinde ABD Büyükelçileri, Trump'ın hakaret içeren sözleri nedeniyle Dışişleri Bakanlıklarına çağrılmıştı.

Trump, perşembe günü Beyaz Saray'daki bir toplantı sırasında bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere atfen ağır hakaret içerikli sözler kullanmıştı.

(AA)

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