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Trump'a yönelik notla gökyüzünden düşen kutu alarma neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 19:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik iliştirilmiş bir notla gökyüzünden inen balonlu kutu endişeye sebep oldu

ABD'nin New Jersey eyaletinde, içinde ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yazılı bir notla gökyüzünden düşen şüpheli kutu endişeye yol açtı.

New Jersey South Brunswick bölgesindeki insanlar tarafından bulunan paraşüte bağlı strafor paket korkuya neden oldu. Olay yerine gelen polis ve bomba imha ekipleri, içinden garip bir ses gelen paket buldu.

Polisler, el yazısıyla yazılmış ve paketin dışına iliştirilmiş, "NASA atmosferik araştırma aracı, bomba değil! Bulunduğunda ... numarayı arayın. Eğer bunu alan Başkan'a yakınsa, NASA'dan kendisine harika bir golf turu dileriz." yazılı bir not buldu.

NASA tarafından yapılan açıklamada, kutunun kendilerine ait olduğunu ve bunun "içinde ozonu ölçen aletlerin bulunduğu bir hava balonu" olduğu belirtildi.

New Jersey Rutgers Üniversitesine ait bir alandan atmosfere salınan balondan çıkan notun, yaz tatili kapsamında araştırmada çalışan bir öğrenci tarafından "kaygısız" bir şekilde iliştirildiği ve söz konusu kişinin projeden çıkarıldığı kaydedildi.

Atmosfere aynı gün bırakılan benzer 6 balondan sadece 2'sine ulaşılabildiği, bulunan diğer balonun da Readington Township'te Başkan Trump'a ait Bedminster Golf Kulübü'nün yakınına düştüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump golf NASA

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