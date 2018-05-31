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Trump'dan Dinesh D'Souza için genel af

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 19:18 | Son Güncelleme

Trump'dan Dinesh D'Souza için genel af

ABD Başkanı Donald Trump, yazar ve film yapımcısı Dinesh D'Souza'nın affedileceğini açıkladı.

CNN'nin haberine göre, Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 2012 seçimlerinde Cumhuriyetçi senato adayı Wendy Long'un seçim kampanyasına kukla bağışçılar üzerinden destek vermekten suçlu bulunan Dinesh D'Souza'yı affettiğini duyurdu.

Trump paylaşımında, "Dinesh D'Souza'ya bugün genel af tanınacak. Hükümetimiz tarafından çok haksız muamele gördü." ifadesine yer verdi.

2014'de federal kampanya finansman yasalarını ihlal ettiğini kabul eden 57 yaşındaki D'Souza, adli rehabilitasyon merkezinde 8 ay nezaret altında tutulmak dahil 5 yıl şartlı tahliye ve 30 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dinesh D'Souza genel af

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