Trump'ı Rusya soruşturmasında temsil eden avukatı istifa etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ı Rusya soruşturmasında temsil eden avukatı John Dowd, istifa gerekçesini belirtmeden görevinden ayrıldığını açıkladı.

Amerikan medyasına yazılı açıklama gönderen Dowd, "Başkan'ı seviyorum ve ona en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Dowd'un istifa gerekçesini dile getirmemesine rağmen Amerikan medyasında yer alan haberlerde, istifa sebebinin, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'a yönelik Trump'ın son dönemdeki sert açıklamaları olduğu iddia edildi.

Aynı soruşturmada Trump'ı temsil etmeye devam eden bir diğer avukatı Jay Sekulow, yaptığı yazılı açıklamada, "John Dowd bir dost ve hukuk ekibimizin değerli bir üyesi olmuştur. Devam eden hukuki süreçlerde Başkan'ı temsil etmeyi ve özel yetkili savcı ile işbirliği yapmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Sürece zarar verecek

Amerikan medyasında bomba etkisi yapan istifa haberinin, Trump ile Mueller arasındaki sürece zarar vereceği yorumları öne çıkarken, Dowd'un Mueller ile Trump arasındaki en önemli köprü görevi gördüğüne işaret edildi.