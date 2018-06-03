Trump’ın avukatı: “Başkan kendini de affetme yetkisine sahip”

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatlarından Rudy Giuliani, Başkanın kendini affetme yetkisi olduğunu söyledi.

Giuliani, ABD televizyon kanalı ABC’de düzenlenen “Bu hafta” programına katılarak Başkan Trump ve hakkında devam eden Rusya soruşturmasına ilişkin soruları cevapladı.

Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ve Trump'ın kampanyasıyla Rusya arasında "uygunsuz bir koordinasyon" olup olmadığını araştıran özel yetkili Savcı Robert Mueller’e gönderme yapan Giuliani, Trump üzerinde yoğun bir baskının olduğunu söyledi.

Trump’ın hukuk danışmanlarının özel savcı Mueller’e bir mektup yollayarak ifadesinin alınması konusunda baskı uygulanamayacağını söylediklerine vurgu yapan Giuliani, Başkanın federal soruşturmalara karşı “sonsuz” bir gücü olduğuna ve herhangi bir durumda “affetme” yetkisini kullanabileceğine dikkat çekti.

Rudy Giuliani, “Başkan kendisini affedebilir mi?” sorusu üzerine, “Bunu kullanmaz, ama (bu hakkı) var. Başkan, kendini affetme yetkisine sahip.” dedi.

Giuliani, Anayasa'nın başkana verdiği hakta böyle bir sınırlama olmadığını söyledi.

