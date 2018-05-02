HABER

Trump'ın avukatı görevini bırakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 23:18 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, 68 yaşındaki Cobb'un emekliye ayrılacağını duyurdu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarından Ty Cobb'un görevinden ayrılacağı açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, 68 yaşındaki avukat Cobb'un emekliye ayrılacağını duyurdu.

Sanders, açıklamada, "Ty Cobb birkaç haftadır emekliliğini konuşuyordu ve geçtiğimiz hafta Özel Kalem Müdürü John Kelly'e bu ay sonunda emekliye ayrılacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Cobb, 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddialara karşı Trump'ın avukatlığını yapıyordu.

Cobb'un yerine kimin atanacağı şimdiden belirlendi.

Eski başkanlardan Bill Clinton'ın da avukatlığını yapmış olan Emmet Flood'un Trump'ın takımına dahil olacağı kaydedildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ise Flood'un bu göreve getirileceğini onayladı. Sanders, "Emmet Flood, Beyaz Saray'a gelerek Başkan Donald Trump'a Rusya üzerinden yapılan cadı avına karşı temsil edecek." ifadesini kullandı.

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!
Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildiGerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi
Şok iddia: MOSSAD suikast listesine eklediŞok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD abd başkanı donald trump Ty Cobb

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Edirne'de sekreterden milyonluk vurgun!

Edirne'de sekreterden milyonluk vurgun!

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.