Trump'ın Başekonomi Danışmanı Cohn istifa etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un ithal çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle istifa ettiği bildirildi.

Trump yönetimine veda eden son isim olan Cohn, görevinden ayrılacağına yönelik haberleri yaptığı yazılı açıklamayla teyit etti.

Cohn açıklamasında, "Ülkeme hizmet etmek ve özellikle tarihi vergi reformu gibi Amerikalılara fayda sağlayacak büyüme yanlısı ekonomik politikaları hayata geçirmekten onur duydum. Başkan Trump'a bana bu şansı tanıdığı için minnettarım. Kendisine ve yönetimine gelecekte büyük başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump ise Cohn'un istifasının ardından yayımladığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gary, benim Başekonomi Danışmanım olarak politikalarımızı yönetmek, tarihi vergi indirimlerini ve reformlarını gerçekleştirmemize yardım etmek ve Amerikan ekonomisini zincirlerinden kurtarmakta mükemmel iş çıkardı. Kendisi az bulunur bir yetenek ve ona Amerikalılara verdiği hizmetten ötürü teşekkür ediyorum."