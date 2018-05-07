Trump'ın CIA Direktörü adayı, geri çekilmeyi düşünmüş

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel'in, bazı Beyaz Saray yetkililerinin "işkenceci bir isim Senatoda onay alamaz" şeklindeki endişelerini dile getirmesinin ardından adaylıktan geri çekilmek istediği iddia edildi.

Amerikan Washington Post gazetesinin, adının açıklanmasını istemeyen dört üst düzey Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberde Haspel'in cuma günü adaylıktan çekilmek istediğini ilettiği kaydedildi.

Buna göre Beyaz Saray yetkilileriyle yapılan cuma günkü toplantıda, 2001 yılından sonra yurt dışındaki bazı hapishanelerde yapılan işkencelere Haspel'in adının karışmış olmasının Senatoda işleri zora sokacağı dile getirildi.

- "Senatoda onay alamayabilir"

Halen CIA Direktörülüğünü vekaleten yürüten Haspel'in Senatoda onay alamayabileceği endişesini dile getiren yetkililer karşısında Trump'ın adayının "eğer yardımı olacaksa adaylığımı hemen geri çekebilirim" dediği iddia edildi.

Toplantının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders ve bazı diğer Beyaz Saray yetkililerinin, CIA'in Virginia'daki merkezine giderek Haspel ile görüştükleri ve kendisini ikna ettikleri belirtildi.