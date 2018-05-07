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Trump'ın CIA Direktörü adayı, geri çekilmeyi düşünmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 02:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği Haspel'in, daha önce CIA'in işkence tekniklerini kullanmış olmasının Beyaz Saray'da sorgulanmasından dolayı adaylıktan geri çekilmeyi istediği iddia edildi - Bazı Beyaz Saray yetkililerinin araya girip ikna ettiği Haspel'in Senatoda bu hafta içinde oylanması bekleniyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel'in, bazı Beyaz Saray yetkililerinin "işkenceci bir isim Senatoda onay alamaz" şeklindeki endişelerini dile getirmesinin ardından adaylıktan geri çekilmek istediği iddia edildi.

Amerikan Washington Post gazetesinin, adının açıklanmasını istemeyen dört üst düzey Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberde Haspel'in cuma günü adaylıktan çekilmek istediğini ilettiği kaydedildi.

Buna göre Beyaz Saray yetkilileriyle yapılan cuma günkü toplantıda, 2001 yılından sonra yurt dışındaki bazı hapishanelerde yapılan işkencelere Haspel'in adının karışmış olmasının Senatoda işleri zora sokacağı dile getirildi.

- "Senatoda onay alamayabilir"

Halen CIA Direktörülüğünü vekaleten yürüten Haspel'in Senatoda onay alamayabileceği endişesini dile getiren yetkililer karşısında Trump'ın adayının "eğer yardımı olacaksa adaylığımı hemen geri çekebilirim" dediği iddia edildi.

Toplantının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders ve bazı diğer Beyaz Saray yetkililerinin, CIA'in Virginia'daki merkezine giderek Haspel ile görüştükleri ve kendisini ikna ettikleri belirtildi.

Cuma günkü sıcak gelişmelerin ardından Haspel'in bu hafta için Senatoda yapılacak oylamaya hazırlanmaya devam ettiği bildirildi.

ABD Senatosunda 51'e 49 üstünlüğü bulunan Cumhuriyetçilerin fire vermemesi halinde Haspel'in onay almasının beklendiği kaydediliyor.

- Senatoda onay süreci zorlu olacak

CIA'de 33 senelik deneyimine rağmen 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarından sonra teşkilatın yurt dışı hapishanelerinde yapılan işkencelere adı karışan Haspel'in, senatodan onaylanma sürecinin oldukça zor geçeceği belirtilmişti.

Haspel'in Trump tarafından CIA Direktörlüğüne aday gösterilmesi, teşkilatın ilk yurt dışı hapishanesini kurduğu Tayland'da birçok şüpheliye işkence edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Washington'da tartışma konusu olmuştu.

Kaliforniya eyaleti Senatörü Demokrat Dianne Feinstein, Oregon eyaleti Senatörleri Demokrat Ron Wyden ve Martin Heinrich, CIA'in Haspel konusunda daha fazla bilgiyi kamu ile paylaşmasını talep etmişti.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, teşkilatın dün adaylık sürecinde incelemesi için Haspel ile ilgili bazı gizli bilgileri senatörlerle paylaşmayı kabul ettiği ileri sürülmüştü.

Donald Trump, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine Mike Pompeo'yu atadığını 13 Mart'ta Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu. Aynı paylaşımında Trump, Pompeo'dan boşalacak CIA Direktörlüğü görevine Haspel'i aday gösterdiğini ifade etmişti.

Haspel onay alması halinde teşkilat tarihindeki ilk kadın CIA direktörü olacak

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