Halen CIA Direktörlüğüne vekalet eden Haspel, işkence yöntemlerinin işe yaradığını hiçbir zaman düşünmediğini ve bunların Amerikan değerlerine aykırı olduğunu dile getirdi. Trump'ın kendisine işkence yöntemlerini uygulaması konusunda talepte bulunması durumunda ne yapacağı sorusuna cevap vermekte zorlanan Haspel, bu tür bir talimatı reddedeceğini dile getirmekten kaçındı.

2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarından sonra teşkilatın yurt dışı hapishanelerinde yapılan işkencelere adı karışan Haspel, senatörlerin işkence konusundaki zorlu sorularıyla karşılaştı. CIA'in Tayland'da kurduğu hapishanede birçok şüpheliye işkence edilmesinde rolü olduğu iddia edilen Haspel, kendini savundu.

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterdiği ve daha önce CIA'in işkence tekniklerini uygulamakla suçlanan Gina Haspel (61), bu tür yöntemlere karşı olduğunu ve kendi başkanlığı altında bu yöntemlere izin vermeyeceğini söyledi.

Trump'ın bu tür bir talepte bulunmayacağına inandığını kaydeden Haspel, "Teknik olarak yasal olsa bile CIA'in gayriahlaki olduğunu düşündüğüm bir eylemi yapmasına izin vermezdim. Buna kesinlikle müsade etmezdim." diye konuştu.

Senatörleri ikna etmekte zorlanan Haspel, oturumun bir yerinde, "Şahsi taahhüdümü ortaya koyarak şunu söyleyebilirim ki benim yönetimim altında CIA, bir daha bu tür bir tutuklama ve sorgulama programına dönmeyecektir." şeklinde vaatte bulundu.

Senato İstihbarat Komitesi'ndeki sürecin ardından Haspel'in ilerleyen günlerde Senato Genel Kurulunda da ifade vermesi ve burada oylanması bekleniyor.

- Haspel'e protesto

Öte yandan Haspel'in oturumu sürerken salonda protesto gösterisi yapmaya başlayan bir kişi polis tarafından dışarı çıkarıldı. Haspel'e yönelerek "Eli kanlı Gina, işkenceci Gina" şeklinde bağıran protestocuya hemen müdahale eden polisin, adı açıklanmayan kişiyi hızla salondan çıkarması kameralara da yansıdı. Aynı dakikalarda Kongre binası önünde de bir grubun Haspel'i protesto ettiği bildirildi.